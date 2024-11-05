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Spor

Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten beklenen açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı ekibin sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. İmza töreninde gelen Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı yönündeki soruyu cevapladı. İşte o açıklamanın detayları...

5 Kasım 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten beklenen açıklama geldi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımının imzaladığı isim ve forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN'İ TARAFTARLARIMIZA İZLETTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK GURURLUYUZ"

Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya "Futbol takımı olarak başarılı bir sezon geçiriyoruz. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için daha önemli bir süre var. O zaman bunları dikkate alacağız. Bizim yönetim olarak taraftarı ve camiayı memnun etmek için başarı odaklıyız. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bu etkinliklerini yaparken kendi pozisyonunu kendi yapısında dikkate alacaktır. Bu tür konuları şimdiden konuşmanın bir faydası olacağını düşünmüyorum. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." diyerek yanıt verdi.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

Başkan Özbek, Süper Lig'deki hakem performanslarına yönelik bir soru üzerine ise gündem dışına çıkmak istemediğini belirterek, "Konuyu gündemin dışına taşımamak çok önemli. Özellikle sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir anlaşma. Gündemi orada tutmanın çok önemi var. Engelsiz Aslanlar'ın başarılarına yol açmak lazım. Onun için gündemi değiştirmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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