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Spor

Victor Osimhen'in kararı bekleniyor! Galatasaray için transferde umut var

Ay sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'in geleceği netlik kazanmadı. Nijeryalı yıldız için en yüksek teklifi Suudi ekibi yapmış olsa da İngiliz ekipleri oyuncunun peşini bırakmış değil. Tüm bu seçeneklere rağmen Galatasaray'ın transfer için umudu devam ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM2 Haziran 2025 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in kararı bekleniyor! Galatasaray için transferde umut var
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Ay sonunda Galatasaray ile kiralık kontratı sona erecek olan Victor Osimhen'in geleceği hâlâ belirsiz. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligde 26 gol ve 5 asist yaparak şampiyonlukta büyük rol oynayan Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Aslan'ın rakibi olan Al-Hilal, yüksek maaş teklifiyle bir adım daha önde. İtalyan basınına göre; Cim-Bom, 15 milyon euro garanti ücretle 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek istiyor. Fakat Suudi ekibinin 45 milyon euroluk önerisi ön plana çıktı. Geçtiğimiz günlerde Osimhen'in, Al-Hilal'le anlaştığı ve kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı yazıldı.

NAPOLİ İNDİRİM YAPMAYACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İtalya Serie A ekibi Juventus, Victor Osimhen yarışından çekildi. Siyah-Beyazlılar, Napoli ile bonservis pazarlığı yapsa da istediğini alamadı. Napoli Başkanı De Laurentiis, hiçbir şekilde oyuncusu için indirim yapmayı kabul etmedi. Ezeli rakibine süper starını vermek istemeyen Laurentiis, yıldız futbolcu için 75 milyon euro ödemeye hazır olan diğer kulüplerin olması nedeniyle de bu kararından vazgeçmedi. Victor Osimhen'in gitme ihtimali olan ülke sayısı 3'e düştü. Nijeryalı, ya Türkiye'de kalacak, ya da İngiltere ve Suudi Arabistan arasında bir seçim yapacak.

15 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Calciomercato, yaptığı haberde Al-Hilal ve Premier Lig ekiplerinin transferde güçlü olduğunu belirtti. Fakat Galatasaray'ın da yeniden sürpriz yapabileceği kaydedildi. Chelsea, Liverpool, Manchester United Osimhen için devrede. Yıldız golcü, kısa süre içerisinde net kararını verecek. 15 Haziran'da başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Al-Hilal, transferi hızlıca bitirmek için bastırıyor. CimBom da bu süreçte oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Nijeryalı forvete net maaşın yanı sıra çeşitli başarı bonusları da sunulacak.

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