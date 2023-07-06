Vitor Pereira'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Arda Güler'in Real Madrid'de transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Arda'ya 16 yaşındayken ilk kez formayı veren isim olan Pereira şunları söyledi:

"Takıma geldiğimde ilk idmanda akademi oyuncularını da görmek istedim. Arda, 16 yaşındaydı. Onu gördüğümde onun olgunluğunu, yeteneklerini, kendisine olan güvenini, topla yaptıklarını hemen fark ettim. Diğerlerinden farklıydı ve A Takım oyuncusu olacağını anlamıştım."

'SON DERECE GÜÇLÜ BİR KİŞİLİĞE SAHİP'

"Umarım çok başarılı olur. Harika bir çocuk. Onu ilk gördüğümden beri onun potansiyelinden ve yapacaklarından asla şüphe etmedim. Ona ilk Avrupa Ligi maçında görev verdiğimi hatırlıyorum. Yaşına rağmen son derece güçlü bir kişiliğe sahip. Çalışarak eksik yönlerini hep geliştirdi. Arda işte böyle bir futbolcu."

'DYABALA VE JAMES RODRIGUEZ TARZI BİR OYUNCU'

"Atak orta saha, kanatlarda oynayabilir. Topla karar verme yeteneği en güçlü özelliği. Frikikleri ve sol ayağı çok etkili. Gol öncesi son paslarda çok başarılı. Tek eksik özellik olarak yavaş olmasa da çok hızlı bir oyuncu olmamasını söyleyebilirim. Ama harika bir tekniği var. Paulo Dybala ile James Rodriguez tarzı bir oyuncu. 10 numara ile 8 numara arası. Onun geleceği seviyenin, çok yüksek olacağını düşünüyorum. Tavsiyeye ihtiyacı yok. Harika bir ailesi var ve çok iyi bir çocuk."