Victor Ruiz: ''Ailem İspanya'da endişeli olmam normal''

21 Mart 2020 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:39

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz açıklamalarda bulundu.

Ruiz'in açıklamaları:

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPANDI

Türkiye'deki durum, bugünlerde daha öncesine göre daha gri olmaya başladı. Belki İtalya ya da İspanya'daki seviyeye gelmeyecek ancak insanlar bu konuyla ilgili endişelenmeye başladı. 5-6 gündür okullar, üniversiteler kapandı ancak gerisindeki günlük yaşam aynı şekilde devam ediyor. Günler ilerledikçe daha kötüye gidiyor. Televizyonlarda daha çok vaka ile ilgili bilgi verilmeye başlandıkça, herkes bireysel olarak daha çok önlem almaya başladı.

EVDE KALMAMIZ GEREKİYOR

19 Mart, liglere ara verilmeye karar verildiği tarih. Dünyanın diğer liglerindeki her türlü futbolun durmuş olması da bu kararı vermeye itti. Günler geçtikçe endişe büyüyor ama Türkiye'de süreç olarak diğer ülkelerin gerisindeyiz. İtalya ya da İspanya'da geçen 10-15 gün boyunca, Türkiye'de pozitif vaka sayısı hiç yoktu. Geçen Pazar günü Galatasaray'a karşı derbi oynadık sonrasında normal şekilde idman yaptık. Antalyaspor ile oynayacağımız maça hazırlanıyorduk. Ancak Perşembe günü federasyon ligin durduğunu açıkladı ve her şey iptal edildi. Bize evlerimizde kalmamız gerektiği söylendi. Bir idman programı verilecek evlerde uygulamamız için. Evde kalmamız gerekiyor bir süre, sabırlıyız.

AİLEM İSPANYA'DA

Soyunma odasında birçok farklı ülkeden takım arkadaşım var ve İspanya'dan olduğum için ve ülkemiz son günlerde çok hızlı etkilendiği için, özellikle endişelilerdi. Ancak sonrasında takım arkadaşlarımın tamamının ülkelerinde pozitif vakalar oldu ve hepimiz birbirmizle bilgi alışverişinde bulunmaya başladık. İspanya'da ailem var ve günlük olarak konuşuyoruz. Birbirimize neler söylendiğini, okuduklarımızı, gördüklerimizi anlatıyoruz. Her şeyle ilgili konuşuyoruz. Şu anda ciddi bir endişe olması normal çünkü ailelerimize yakın değiliz. Umarım kısa sürede her şey normale döner ve bu durumdan kurtuluruz.

