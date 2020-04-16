Victor Ruiz: ''Galatasaray derbisi harika olacaktı''

16 Nisan 2020 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:33

Beşiktaşlı futbolcu Victor Ruiz, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Türkiye'de maçların geç ertelendiğini ve insanların durumun ciddiyetini geç fark ettiğini söyledi.

"O HAFTA FUTBOL OYNAMAMIZ ÇOK MANTIKSIZDI"

Türkiye'de her şey durmuşken, bizim o hafta futbol oynatmamız çok mantıksızdı. Gecikme yaşandı. Sadece futbol değil; tenis, formula 1, motor sporları, basketbol durmuştu ve biz normal şekilde oynamaya devam ediyorduk. 10 günlük bir gecikme oldu. Garip bir durumdu. O sırada İtalya'da yaşananların farkındaydık. İnsanlar birkaç gün sonra farkında olmaya başladı. Erteleme kararı biraz gecikmeli oldu. Hatta neredeyse diğer haftaya yansıyacaktı.

"GALATASARAY DERBİSİ HARİKA OLACAKTI AMA..."

Takım arkadaşlarımın çoğu bana Galatasaray derbisinin çok güzel bir atmosferde oynanacağını anlatmıştı. Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birinde, dolu tribünler önünde harika bir futbol şöleni olacaktı. Beklentilerim çok yüksekti ama seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Gerçekten çok yazık. Tabi her şeye rağmen derbiyi oynadık. Galatasaray ile aradaki farkı kapamak istiyorduk. Ancak böyle güzel bir statta seyircisiz oynamak iyi olmadı.