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Victor Ruiz yarın imzaya geliyor

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

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