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Spor

Victor Wembanyama'dan San Antonio açıklaması

NBA ekibi San Antonio Spurs'ün 21 yaşındaki genç yıldızı Victor Wembanyama kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wembanyama yaptığı açıklamada 'Hayalim, kariyerimin tamamını San Antonio'da geçirmek.' dedi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Victor Wembanyama'dan San Antonio açıklaması
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San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, NBA kariyerine dair net bir mesaj verdi: "Hayalim, kariyerimin tamamını San Antonio'da geçirmek."

Fransız basınına konuşan 21 yaşındaki Wembanyama, kendisini uzun vadeli olarak Spurs organizasyonuna ait hissettiğini ve bu yapının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

L'Équipe gazetesine konuşan genç yıldız, "NBA'de her oyuncunun aynı hedefleri yok, bunu biliyorum. Ama benim için bir takıma bağlı kalmak çok önemli. Bu da San Antonio. Hayalim kariyerimi burada geçirmek," dedi.

  • San Antonio
  • Victor Wembanyama

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