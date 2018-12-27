Vida'dan Monaco iddiasına yanıt: İstanbul güzel
Vida, İngiltere söylentileriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara 2 kelimelik bir cevap verdi: İstanbul güzel!..
BEŞİKTAŞ’TA maddi sorunlar yaşadığı ve devre arası satılacağı iddia edilen oyunculardan biri de Vida. Özellikle Fulham ve West Ham’la ismi geçen Hırvat oyuncuya kendi ülkesinde de bu konuda sorular yöneltildi. Vida’nın ikinci yarıda Beşiktaş forması giyip, giymeyeceğini merak eden gazetecilere Hırvat yıldızın cevabı kısa ve net oldu: İstanbul güzel. Ancak bu çıkışa rağmen söylentiler devam ediyor.
SON SÖYLENTİ MONACO
Fransız basını Hırvat oyuncunun Pepe ile birlikte Monaco’ya transfer olacağını iddia etti. Savunmada büyük sıkıntı çeken Fransız ekibinin iki tecrübeli oyuncuyu alarak, bu bölgedeki sorunu aşmayı planladığı iddia edildi.
(Aksam)
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