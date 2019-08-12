Vida’dan Rennes’e ret
BEŞİKTAŞ savunmasının temel taşı Domagoj Vida, Fransız ekibi Rennes’den gelen teklifi kabul etmedi.
Siyah-Beyazlı takımda senede 3 milyon euro kazanan Hırvat futbolcuya Fransızlar’ın 1.8 milyon euo teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı yetersiz bulan Hırvat futbolcu kariyerine Kartal’da devam edeceğini bildirdi. Vida’nın Beşiktaş Kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.
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