Vida’dan Rennes’e ret

Siyah-Beyazlı takımda senede 3 milyon euro kazanan Hırvat futbolcuya Fransızlar’ın 1.8 milyon euo teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı yetersiz bulan Hırvat futbolcu kariyerine Kartal’da devam edeceğini bildirdi. Vida’nın Beşiktaş Kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.