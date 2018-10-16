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Vida'nın menajerinden transfer açıklaması

Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, siyah beyazlı oyuncu için çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Vida için çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Avadan'ın yaptığı açıklamalar:

"Vida'yla ilgili henüz bir teklif yok, Slaven Bilic Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor, Vida'yı da tanıyor ama şimdilik gelen bir teklif yok. Vida burada çok mutlu, kendisi yöneticilere güveniyor buradan gitmek gibi düşüncesi yok. Vida'ya sezon başı teklier geldi ama bazıları resmi bazıları ise sadece söz yoluyla oldu. İngiltere ve başka yerlerden teklif geldi ama başa dönmeye gerek yok. Vida şu an çok mutlu, uyum sürecini atlatmasını sağladığınız zaman daha fazla katkı alınıyor. Direkt tüketen değil, alıp parlatıp satabilen bir ülke olmalıyız. Pepe ile Vida'nın uyumunu çok iyi buluyorum ayrıca Vida'ya soruyorum Pepe'yle oynadığı için çok mutlu" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

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