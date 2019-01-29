Vida'nın rotası çizme

BEŞİKTAŞ’TAKİ yaprak dökümü Vida ile devam edecek. Son olarak Quaresma ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’ın stoperi Domagoj Vida’ya İtalya’dan iki takımın talip olduğu öğrenildi. Çizme basınında Hırvat stoper ile ilgili haberlere yer verilirken, İnter’in Beşiktaş ile her an temasa geçebileceği vurgulandı. İtalyan ekibinin stoperi Miranda’nın Monaco ile transfer görüşmelerinin devam ettiğinin belirtildiği haberlerde bu transferin gerçekleşmesi halinde İnter, Vida için devreye girecek.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Ara transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kaldığı için büyük ihtimalle bu konuda bugün bir gelişme yaşanabileceği kaydedildi. İnter dışında Roma’nın da Vida konusunda istekli olduğu ifade edildi. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Monchi’nin savunmayı güçlendirmek istediği ve yönetime verdiği listede Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusunun da yer aldığı ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin 10 milyon euro istediği öğrenildi.