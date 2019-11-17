Vida'ya bu sefer de Newcastle United talip oldu
İKİ sezondur adı İngilizlerle anılan Vida, bu kez Newcastle’ın gündeminde.
AKŞAM
Beşiktaş’ın Hırvat oyuncusunu Ocak’ta transfer etmeyi planlayan İngilizler, 10 milyon euro civarında bütçe ayırdı. İngiliz hammers.news sitesinde yer alan haberde Vida’nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı. Haber analizde, “Dünya Kupası’nda bir savaşçıydı. Kariyerinde 3 lig şampiyonluğu var. Onu 8.5 milyona almak iyi bir ticaret olacaktır” denildi.
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