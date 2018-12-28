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Vida'ya Monaco bileti

Fransız Le Parisien Gazetesi, Beşiktaş’ın satmak için fırsat aradığı Hırvat yıldıza Monaco’nun talip olduğunu yazdı. Kartal, 12 milyon euro bonservis istiyor.

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BEŞİKTAŞTA Vida vedaya hazırlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve Dünya ikinciliği yaşayan 29 yaşındaki stopere Monaco talip oldu. Le Parisien, Kartal’ın sözleşmesini feshettiği Pepe ile prensipte anlaşan Kırmızı-Beyazlılar’ın Vida için de Siyah-Beyazlı yönetimle masaya oturduğunu duyurdu. Monaco’nun Hırvat savunmacı için 8-9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş’ın ise 12 milyon euro istediği kaydedildi. Vida’nın 10 milyon euroya Monaco’ya imza atacağı ileri sürüldü. 

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