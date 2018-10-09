Vida'ya uyarı! 'O hareket sana yakışmadı'
KONYASPOR karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Domagoj Vida’nın maçında daha başında sarı kart görmesi teknik ekibi kızdırdı.
■ KONYASPOR karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Domagoj Vida’nın maçında daha başında sarı kart görmesi teknik ekibi kızdırdı. Gereksiz bir pozisyonda kart gören Vida ile görüşen Şenol Güneş’in, öğrencisini gereksiz kart görmesi konusunda uyarırken, “Maçın daha başında o hareketin senin gibi tecrübeli bir stopere yakışmadı. Daha dikkatli ol” dediği bildirildi.
(Gunes)
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