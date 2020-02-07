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Spor

Vikingler ve İngilizler sıraya girdi! Ama transfer için değil

Norveç ve İngiltere medyası, Alexander Sörloth ile röportaj yapabilmek için Trabzonspor'a talepte bulunuyor.

Sabah07.02.2020  09:30 - Güncelleme: 07.02.2020  09:30

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'un artan performansı Trabzon'a yönelik ilgiyi de bir hayli arttırdı.

Norveç medyasından bordo-mavili kulübe, yıldız oyuncu ile röportaj yapmak için birçok talep gelirken, İngiliz basın mensuplarının da bu kervana katıldığı ifade edildi.

Trabzonspor Medya Merkezi ise oyuncuya yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor.

Bu arada Crystal Palace taraftarları sosyal medya üzerinden yıldız oyuncunun değerini bilemediklerini ve bu nedenle pişmanlık duyduklarını vurgulayan mesajlar atıyor.

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