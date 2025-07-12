Viktor Gyökeres: Eskiden küçümsenirdim, şimdi Avrupa devleri peşimde

Sporting Lizbon formasıyla son iki sezonda 102 maçta 97 gol ve 28 asist yapan Viktor Gyökeres, Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri oldu. Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerin radarında olan İsveçli yıldız, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gyökeres, gol sevinçlerinde yüzüne maske yapar gibi ellerini götürmesini şöyle anlattı: "2022'de arkadaşlarım artık her golden sonra farklı sevinç yapmamam gerektiğini söyledi. Bunu denedim, herkes bayıldı. Hatta bazı rakiplerim bile bana karşı yaptı. Bu da beni güldürüyor."

Batman'deki Bane karakterinden esinlenmiş olabileceğini söyleyen Gyökeres, kariyerindeki çıkışı ise, "Eskiden küçümsenirdim. Ama doğru ortamı bulduğumda gerçek futbolumu oynamaya başladım. Şimdi sınırlarımı zorluyorum ve gelişmeye devam etmek istiyorum." şeklinde özetledi.