Viktor Gyokeres için transfer bilmecesi

İsveçli golcü Viktor Gyokeres, transfer sürecinin uzamasından dolayı mutlu değil.

O Jogo'ya göre Gyokeres, Sporting'in sezon öncesi kampına bir hafta gecikmeli olarak katılma izni aldı. İsveçli yıldızın Premier Lig'e transfer olma ihtimali sıkça gündeme gelirken bu karar, oyuncunun transferi gerçekleştirmek için greve gitmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Bu, Gyokeres'in bir hamleye daha yakın olduğu anlamına gelmese de, hem kulübe hem de oyuncuya 27 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili durumu çözmek için daha fazla zaman tanıyor. Sporting, en çok gol atan oyuncusu için 68 milyon sterlin (92 milyon dolar) istediği bildiriliyor ve bu, daha azına ayrılabileceği bildirilen bir 'centilmenlik anlaşmasına' aykırı. Bu anlaşma, kulüp başkanı Frederico Varandas tarafından reddedildi ve Gyokeres'i öfkelendirdi.

Portekiz yayını O Jogo, Gyokeres'in 1 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampa gecikmeli gelişinin sebebinin bu ayın başlarında İsveç milli takımıyla olan ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Ancak aslında Jon Dahl Tomasson'un kadrosundan küçük bir kondisyon sorunu nedeniyle ayrılmıştı ve Sporting'in kararının sebebinin bu olup olmadığı doğrulanmadı.

Gyokeres, geleceğiyle ilgili konuşmaların yoğunlaştığı bir dönemde Yunanistan'da tatil yaparken görüntülendi.

Bu transfer destanının yakında çözülmesi hem oyuncunun hem de kulübün çıkarına olacak. Gyokeres'in ayrılmak istediği açık, ancak Arsenal, Manchester United ve Liverpool gibi takımlar Sporting'in istediği fiyatı karşılamaya isteksiz olabilir. 27 yaşındaki oyuncunun bu yaz en yüksek değerine ulaşması muhtemel, bu nedenle durum geliştikçe oyuncunun veya kulübün tutumlarını yumuşatıp yumuşatmayacağı henüz belli değil.