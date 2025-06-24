Viktor Gyökeres kulübe ayrılık talebini iletti

Sporting CP'den ayrılmaya kararlı olan Viktor Gyökeres, kulüp başkanı Frederico Varandas'la görüşerek ayrılık talebini açıkça bildirdi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, 27 yaşındaki forvet artık kulübü temsil etmeyeceğini söyledi.

Gyökeres'in bu tavrının ardında, uzun süredir beklenen transfer sürecinin sonuçlanmaması ve bu durumun yarattığı hayal kırıklığı yatıyor. Oyuncunun önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara katılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

2028 yazına kadar Sporting ile sözleşmesi bulunan Gyökeres'in güncel piyasa değeri 75 milyon avro olarak gösteriliyor. İsveçli yıldız geçtiğimiz sezon sergilediği yüksek performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.