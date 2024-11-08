İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3748
  • EURO
    36,8254
  • ALTIN
    2965.64
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Viktor Gyökeres'e bir talip daha

Sporting CP'nin İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde 60-70 milyon euro bedelle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

8 Kasım 2024 Cuma 21:30 - Güncelleme:
Viktor Gyökeres'e bir talip daha
ABONE OL

Sporting CP'nin İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, önümüzdeki yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Kulübüyle yaptığı anlaşma gereği, 100 milyon euro serbest kalma maddesine rağmen, Gyökeres'in gelecek yaz 60-70 milyon euro aralığında bir bedelle ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. Bu nedenle birçok Avrupa devi, 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transferine göz dikmiş durumda.

18 GOL 7 ASİST

Sezonun geri kalanında Sporting CP'de kalacak olan Gyökeres, şu ana kadar 18 gol ve 7 asistlik etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea, İsveçli golcüyü yakından takip eden isimler arasında.

BAYERN MÜNİH ŞARTLARI ZORLAYACAK

İngiltere dışından da bazı kulüplerin oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, Alman devi Bayern Münih'in de bu transfer için şartlarını zorlayacağı belirtildi.

Gyökeres'in yaz aylarında gerçekleşmesi muhtemel transferi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin hücum hattında önemli bir değişim yaratabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.