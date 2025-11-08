Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçı kazanmanın morali ile Çekya ekibi Viktoria Plzen karşısına çıkan F.Bahçe, uzatma dakikalarında 3 puana çok yaklaşsa da hakem engelini aşamadı. Hollandalı Lindhout, VAR uyarısına ve pozisyonu ekranda izlemesine rağmen Duran'ın düşürüldüğü pozisyonda devam kararında ısrar edince geceye damgasını vurdu. 64. dakikada oyundan çıkan Viktoria Plzenli Çek futbolcu Tomas Ladra, penaltı pozisyonunun ardından hakem Lindhout'la aralarında geçen diyaloğu da anlattı: "Maçtan sonra hakeme, 'Sahada verdiğiniz kararın arkasında durma şeklinize şapka çıkarıyoruz' dedik. İçim ürperdi, ürpermedi diyemem. Yedek kulübesinde arkadaşlarla tabletten pozisyonu izledik ve penaltı olmamasını umduk."

AYNI HATAYI 3 YIL ÖNCE YAPMIŞ

Allard Lindhout bundan üç yıl önce Hollanda liginde benzer bir pozisyonda benzer bir karar vermiş ve ardından hatasını kabul etmişti. Utrecht'ten Willem Janssen'in ceza sahası içinde Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrıldı. Hollandalı hakem, Janssen'in Openda'yı tuttuğunu ve ardından yere yatırdığını gösteren tekrar görüntüsünü izledi ancak herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi. Ancak maçın hakemi, maç sonrası verdiği röportajda, konuk takıma penaltı vermesi gerektiğini itiraf etti.

RÖPORTAJDA PENALTI İTİRAFI!..

Lindhout, karşılaşmanın ardından ESPN'e verdiği röportajda Vitesse'nin penaltısını atladığı itirafında bulunarak "Düşünmek gereken birkaç şey var. Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da oyuncuyu tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen'in hareketi açık, yani penaltı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi hesabından ise maç sonu "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.