İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2022 Çarşamba / 17 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5828
  • EURO
    18,0078
  • ALTIN
    996.648
  • BIST100
    3517.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Viktors Morozs: Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli
Spor

Viktors Morozs: Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli

RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs, 'Maça iyi hazırlandık. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz' dedi.

DHA12 Ekim 2022 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Viktors Morozs: Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Letonya ekibi Rigas FS, Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ile futbolcularından Stefan Panic, açıklamalarda bulundu.

Viktors Morozs, ilginç bir mücadele olacağını ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir ilk maçtan sonra hayal kırıklığına uğradı. İlk maç zordu. Yarınki maç için iyi çalıştık. Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli. Çok güçlüler. Çok fazla dikkat etmemiz gereken detay var. İyi sonuç almaya çalışacağız. İlk maçtan memnunduk. Kime karşı oynadığımızı iyi biliyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra bizim için iyi sonuçtu. Yarın ne olacak bilmiyorum ama bu maç özelinde bakıyoruz grupta ne olacağını düşünmüyoruz. Yenmeyi deneyeceğiz" diye konuştu.

STEFAN PANIC: ZORLU BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Stefan Panic ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bizim için büyük bir maç olacak. Kulüp ve oyuncular için büyük bir maç olacak. Geçen maç gibi zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuçlar buradan ayrılırız" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.