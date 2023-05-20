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Spor

Villareal, son dakikada güldü

İspanya La Liga 35. hafta mücadelesinde Villareal, deplasmanda Girona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Villareal, son dakikada güldü
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İspanya La Liga'nın 35. haftasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile Quique Setien'in yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal 2-1 kazanırken goller; 9. dakikada Yeremy Pino ve 90+4'te Gerard Moreno kaydetti. Ev sahibi Girona'nın tek golünü ise 24. dakikada David Lopez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 60 puana ulaşırken, Girona ise 48 puanda kalmış oldu.. Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşırken, Villarreal evinde Cadiz'i konuk edecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Villareal, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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