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Spor

Villareal'de Quique Setien dönemi sona erdi

La Liga ekiplerinden Villareal, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayrıdıklarını açıkladı. Geçtiğimiz sezon başında takımın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol kulübünde bir sene görev yapabildi.

5 Eylül 2023 Salı 16:47 - Güncelleme:
Villareal'de Quique Setien dönemi sona erdi
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki İspanyol teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sportif direktör Miguel Angel Tena'nın takımı geçici olarak çalıştıracağı belirtildi.

2022'nin ekim ayında göreve başlayan Setien yönetiminde LaLiga 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamlayan Villarreal, bu sezon 4. maçların ardından topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

Setien daha önce Racing Santander, Las Palmas, Real Betis ve Barcelona kulüplerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

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