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Villarreal'in transferde ilk hamlesi: Garry Rodrigues

Samu Castillejo'nun AC Milan'a transferinin ardından İspanyol oyuncunun yerini dolduramayan Villarreal, ara transfer döneminde ilk hamlesini Galatasaray'dan Garry Rodrigues ile yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan ve bu sezona da fırtına gibi başlayan Garry Rodrigues transfer gündeminin de bir numarası haline geldi.
 
Geçtiğimiz transfer döneminde İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace'ın talip olduğu Garry için Galatasaray, 13 milyon euroluk bonservis bedeli talep edince görüşmeler tıkanmıştı. Sadeece Premier Lig'den değil İspanya'dan da talipleri olan Garry için gündeme gelen son takım Villarreal oldu. 
 
Samu Castillejo'nun AC Milan'a transferinin ardından İspanyol oyuncunun yerini dolduramayan Vilarreal, ara transfer döneminde ilk hamlesini Galatasaray'dan Garry Rodrigues ile yapmayı planlıyor. Transfer sürecinde şu ana kadar Villarreal'in gözden çıkartabileceği bonservis bedeli bilinmezken; sarı-kırmızılı kulübün tavrı net; 13 milyon euro. (Sporx)

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