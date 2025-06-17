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Spor

Villarreal, Alberto Moleiro transferini açıkladı

İspanya La Liga ekibi Villarreal, çok yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmeye devam ediyor. Villareal, Las Palmas forması giyen genç İspanyol oyuncu Alberto Moleiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 18:15 - Güncelleme:
Villarreal, Alberto Moleiro transferini açıkladı
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İspanya La Liga ekibi Villarreal, çok yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmeye devam ediyor.

Villareal, Las Palmas forması giyen genç İspanyol oyuncu Alberto Moleiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİS ÜCRETİ

İspanyol ekibi, Alberto Moleiro ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı Denizaltılar, bu transfer için Las Palmas kulübüne 16 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

SEZON İÇİ PERFORMANSI

Genç kanat oyuncusu bu sezon Las Palmas formasıyla 36 resmi maçta forma giydi. Oynadığı karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Genç İspanyol, bu performansıyla birlikte büyük kulüplerin radarına girdi. Moleiro, La Liga 2024-2025 sezonunda 23 yaş altı kategorisinin en iyi 7. oyuncusu seçilmişti

  • Villareal transfer
  • Alberto Moleiro
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