Spor

Villarreal maçının ardından gündem oldu! Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor

La Liga'da Real Madrid sahasında konuk ettiği Villarreal'i 3-1'lik skorla mağlup etti. İspanyol basını maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'İn performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 13:14 - Güncelleme:
Villarreal maçının ardından gündem oldu! Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor
İspanya LaLiga'da Real Madrid, ilk yarısı golsüz tamamlan maçta Villarreal'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi. Xabi Alonso'un ekibine galibiyeti getiren golleri Vinicius Jr. (2) ve Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler Villarreal maçına ilk 11'de başladı. Arda, 64 dakika sahada kalırken yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Maçın ardından İspanyol basını, Real Madrid futbolcularının bu maçtaki performanslarını değerlendirdi.

AS'ta yer alan oyuncu değerlendirmelerinde Arda Güler için, "Villarreal karşısında, son maçlarda Real Madrid taraftarlarını etkileyen Mpappe-Arda ikilisi neredeyse hiç görünmedi." denildi

Değerlendirmede ayrıca, "Türk oyuncu, sahada kaldığı 64 dakikada 50'den az pas atarak oyundan çıktı ve Villarreal'in kontra ataklarına yol açan tehlikeli bir kayıp yaşadı." ifadeleri yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Arda Güler, LaLiga'da eylül ayınının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

Genç futbolcuya Villarreal karşılaşması öncesinde kazandığı ödül takdim edildi.

