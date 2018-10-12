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Villarreal Ocak'ta Garry Rodrigues'i transfer edecek

La Liga'da 8 haftada 8 puan toplayan Villarreal, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'e talip oldu.

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Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi kulüple temasa geçti. La Liga ekiplerinden Villarreal'in Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues'i transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.  Son haftalarda formsuz bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun da İspanya'ya transfer olmak istediği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyor. 

Garry Rodrigues'in transferinde son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek.

(Takvim)

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