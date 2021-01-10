Vincent Aboubakar: Beşiktaş benim ikinci ailem

10 Ocak 2021 Pazar 21:23 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 21:23

Annesini toprağa veren Vincent Aboubakar, "Garip duygular içerisindeyim, golden sonraki duygularım özeldi, ama hayat böyle, kabul etmek lazım. Bundan sonra annesiz yaşayacağım. En iyi yapabileceğim şey bu sene şampiyon olup bu şampiyonluğu da anneme adamak olur." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Aboubakar, "Başkanımız hocamıza teknik ekibe taraftara arkadaşlarıma tüm mesaj yollayanlara çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş benim ikinci ailem. Bunu hissediyorum, Beşiktaş benim için çok özel." dedi.