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Spor

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir
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Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!" dedi.

Kamerunlu yıldız, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ile ilgili gelen soruya Aboubakar, "İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün." cevabıyla sözlerini noktaladı.

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