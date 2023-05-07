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Spor

Vincent Aboubakar durdurulamıyor! son 9 maçta 10 gol

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın 54. ve 90. dakikalarında fileleri havalandıran siyah-beyazlıların Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 10'a çıkarttı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar durdurulamıyor! son 9 maçta 10 gol
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta, rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın 54. ve 90. dakikalarında fileleri havalandıran siyah-beyazlıların Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 10'a çıkarttı.

Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı maçlarda performansını arttırdı. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 9 müsabakada 10 gol kaydetti. MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2), Ümraniyespor ve Galatasaray'a karşı skor katkısı yapan Aboubakar, son olarak Antalyaspor karşısında bulduğu 2 gol ile devre arasında takımdan ayrılan Wout Weghorst'un 16 maçta kaydettiği 8 golü de geride bıraktı.

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