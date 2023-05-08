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Spor

Vincent Aboubakar: En büyük motivasyon kaynağım taraftarlar

Beşiktaş forması ile üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, en büyük motivasyonunun taraftarlar olduğunu söyledi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: En büyük motivasyon kaynağım taraftarlar
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Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki gol kaydeden Vincent Aboubakar'ın yükselişi sürüyor.

Kamerunlu forvet, Antalya maçında gösterdiği performans için kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.

"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM"

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Aboubakar, "Buraya dönerken yeniden taraftarın gönlünü kazanmak, onların sevgisine sahada karşılık vererek kulübe ve Beşiktaşlılara borcumu ödemek istiyordum. Benim en büyük motivasyon kaynağım bu takıma kalpten bağlı olan insanları gollere sevinirken görmek oluyor. Sahada elimden gelenin fazlasını yaparak bu borcumu ödeyeceğim. Burada iki şampiyonluk yaşadım. Yeni bir zaferin daha geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 9 lig maçında 10 gol kaydetti. Kamerunlu yıldız, böylelikle Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu.

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