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Spor

Vincent Aboubakar fırtınası! Afrika Uluslar Kupası'nda inanılmazı başardı

Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na performansıyla damga vurdu. Kamerunlu Vincent Aboubakar, Burkina Faso'ya karşı oynanan üçüncülük maçında 2 dakikada 2 gol atarak inanılmazı başardı ve maçı penaltılara götürerek üçüncülüğün kazanılmasında önemli rol oynadı.

star.com.tr6 Şubat 2022 Pazar 00:58 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 00:58
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Geçmişte Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar golleriyle gündem olmaya devam ediyor. Vincent Aboubakar, milli formayla Afrika Uluslar Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asistlik müthiş performansıyla Kamerun Milli Takımı'nın 3. olma başarısına büyük katkı sağladı. Üçüncülük maçında da 2 dakikada 2 gol kaydeden Aboubakar, takımının üçüncülüğü almasında önemli rol oynadı.

VINCENT ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda inanılmaz bir performans sergiledi. Aboubakar 7 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak takımın Afrika Uluslar Kupası'nda önemli 3. olmasına öenmli katkı sağladı.

VINCENT ABOUBAKAR'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Son olarak Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaşan Kamerun, Vincent Aboubakar'ın 2 dakikada attığı 2 gol ile 3-0 geriden dönerek maçı penaltılara taşıdı ve Burkina Faso'yu mağlup etti.

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