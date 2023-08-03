Vincent Aboubakar: İşimizi yaptık

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Tirana karşılaşmasının ardından konuştu. Aboubakar, "İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık." dedi.

Kamerunlu golcü sözlerine, "Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek." şeklinde devam etti.

Aboubakar, ayrıca "Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti." sözlerini sarf etti.

Golcü futbolcu son olarak, "Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.