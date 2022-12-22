Fenerbahçe, Ocak ayı transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Adaylardan biri de Vincent Aboubakar...

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ABOUBAKAR AYRILMA KARARI ALDI

Portekiz medyası, Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı. Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Aboubakar'ın yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Gazeteler, Aboubakar'ın rotasının Avrupa olacağını yazdı. Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. 2021 yılında Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Vincent Aboubakar, takımıyla çıktığı toplam 35 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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JOAO PEDRO'NUN YERİNE ABOUBAKAR

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası santrfor eksiğini deneyimli futbolcu Vincent Aboubakar ile doldurmayı düşünüyor. Yabancı kontenjanında olan limit dolayısıyla sarı-lacivertli yönetim deneyimli oyuncunun kontratını dondurmayı planlıyor.