Beşiktaş'ta takımdan ayrılması planlanan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için yeni bir gelişme yaşandı.

Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde; ABD ekibinin Aboubakar için Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldızın oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

ABD DÜŞÜK İHTİMAL

Öte yandan haberde; Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Aboubakar, bu maçlarda 11 gol 3 asist kaydetti.