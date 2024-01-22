İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2581
  • EURO
    32,961
  • ALTIN
    1964.45
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Aboubakar, Lionel Messi'nin yanına gidiyor
Spor

Vincent Aboubakar, Lionel Messi'nin yanına gidiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar'a MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy talip oldu.

22 Ocak 2024 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar, Lionel Messi'nin yanına gidiyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması planlanan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için yeni bir gelişme yaşandı.

Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde; ABD ekibinin Aboubakar için Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldızın oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

ABD DÜŞÜK İHTİMAL

Öte yandan haberde; Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Aboubakar, bu maçlarda 11 gol 3 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.