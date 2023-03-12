Vincent Aboubakar: Muazzam bir takım ruhu gösterdik

1 gol ve 1 asistiyle Beşiktaş'a Başakşehir deplasmanında 2-0'lık galibiyeti getiren Vincent Aboubakar, maçın ardından konuştu.

Kamerunlı yıldız, "Takımı tebrik ederim. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Mükemmel bir takım ruhuydu. Kazanarak devam etmek için herkes elinden geleni yapacak." dedi.

Vincent Aboubakar, "Her zaman çalışmak lazım. Ben de çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek, bu normal. Eleştirileri çalışarak olumluya çevirmek lazım. Takım olarak iyi şeyler yapabilmek için çabalıyoruz." açıklamasını yaptı.

Asist yaptığı Masuaku hakkında da konuşan Aboubakar, "Arthur Masuaku'nun gol atmasına çok sevindim. Arkamızda taraftarlarımız var, onlar için her şeyimizi vermek zorundayız. Kazanınca mutlu oluyoruz. Böyle devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.