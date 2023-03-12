İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Aboubakar: Muazzam bir takım ruhu gösterdik
Spor

Vincent Aboubakar: Muazzam bir takım ruhu gösterdik

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2023 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Muazzam bir takım ruhu gösterdik
ABONE OL

1 gol ve 1 asistiyle Beşiktaş'a Başakşehir deplasmanında 2-0'lık galibiyeti getiren Vincent Aboubakar, maçın ardından konuştu.

Kamerunlı yıldız, "Takımı tebrik ederim. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Mükemmel bir takım ruhuydu. Kazanarak devam etmek için herkes elinden geleni yapacak." dedi.

Vincent Aboubakar, "Her zaman çalışmak lazım. Ben de çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek, bu normal. Eleştirileri çalışarak olumluya çevirmek lazım. Takım olarak iyi şeyler yapabilmek için çabalıyoruz." açıklamasını yaptı.

Asist yaptığı Masuaku hakkında da konuşan Aboubakar, "Arthur Masuaku'nun gol atmasına çok sevindim. Arkamızda taraftarlarımız var, onlar için her şeyimizi vermek zorundayız. Kazanınca mutlu oluyoruz. Böyle devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.