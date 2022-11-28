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Spor

Vincent Aboubakar: Sırbistan'ın korktuğunu hissettik

Dünya Kupası'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun'da Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Sırbistan'ın korktuğunu hissettik
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Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan, Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sırbistan devreye 2-1 önde girip maçı 3-1'e getirse de 55'te oyuna giren Vincent Aboubakar takımının kurtarıcısı oldu.

64. dakikada Aboubakar, durumu 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi. 66'da ise hızlı gelişen atakta Maxim Choupo-Moting, yine Aboubakar'ın asisti ile maçı 3-3'e getirmeyi başardı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Aboubakar, "Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik. Hocamın benden oyuna derinlik katmamı isteyeceğini biliyordum. Kazanamadık ama beraberliği yakaladık." dedi.

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puanda yer aldı. Kamerun, gruptaki son maçında Brezilya ile oynayacak. Sırbistan ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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