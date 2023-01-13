Vincent Aboubakar transferinde mutlu son! 2.5 yıllık...

Wout Weghorst'un takımdan ayrılışı ile birlikte santrafor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Aboubakar'a çevirdi.

Suudi Arabistan Ligi'nde de Süper Lig gibi yabancı oyuncu kontenjanı var. Al Nassr'ın kontenjanı dolu olduğu için bir yabancı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan ekibi sözleşme feshi için Aboubakar'da karar kıldı. Kamerunlu yıldız ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandı. Kısa süre içerisinde açıklamanın yapılması bekleniyor.

Aboubakar, kendisine ödenecek olan 250 bin Dolar'ı bekliyor. Ödemenin ardından sözleşmesi resmen feshedilecek.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TA

Weghorst'un ayrılığı ile hücumda önemli bir ismini kaybeden Beşiktaş, eski oyuncusunu kadroya katmak üzere... Aboubakar ile Beşiktaş prensipte anlaştı. Siyah - beyazlılar, Al Nassr'ın sözleşme feshini gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'a imza attıracak.