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Spor

Vincent Aboubakar'dan iddialı sözler

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, milli takımdan döner dönmez derbi havasına girdi. Tecrübeli golcü b büyük maça özel olarak hazırlandı.

Sabah2 Nisan 2023 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'dan iddialı sözler
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Beşiktaş'a ara transferde katılan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta da gol sevinci yaşarken gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi.

Bu sezon 10 gole imza atan ve takımın en skoreri olmayı başaran Cenk Tosun da kariyerinde ezeli rakibine ilk golünü atmak istiyor.

Milli Takım'dan döner dönmez derbinin havasına giren iki oyuncudan Aboubakar'ın arkadaşlarına "Fenerbahçe'ye en son deplasmanda iki gol atmıştım, kazanmıştık ve o maç şampiyonluğun başlangıcı olmuştu. Yine boş geçmeyeceğim" dediği öğrenildi.

Cenk'in de tecrübeli yıldıza, "O zaman asistin benden olsun" diye takıldığı öğrenildi. Kamerunlu'nun ise arkadaşının bu jestine "Belki ben de sana asist yaparım" diye karşılık verdiği belirtildi.

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