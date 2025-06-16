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Spor

Vincent Kompany'den Leroy Sane açıklaması

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile karşılaşan Bayern Münih'in teknik direktörü incent Kompany maçın ardından Leroy Sane hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Vincent Kompany'den Leroy Sane açıklaması
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kompany, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin, Auckland City maçında neden hiç süre alamadığına yönelik sorunun ardından, "Sane, takıma en son katılan oyuncuydu. Turnuvada kesinlikle önemli bir rol üstlenecek. Umarım son 3 maçta da elinden geleni yapar." dedi.

Belçikalı teknik adam, ayrıca, "Umarım Sane ayrıldıktan sonra da turnuvanın son birkaç maçını iyi oynayabiliriz." diye konuştu.

GALATASARAY SİGORTALADI

Galatasaray, Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlık ihtimaline karşılık önlemini aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldıza sigorta yaptırdı. Sane, Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlık yaşaması halinde, Alman yıldız iyileşene kadar maaşı sigorta tarafından karşılanacak.

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