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Spor

Vincent Kompany'den Sacha Boey sözleri!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlık yaşayan Sacha Boey ile ilgili, 'Çalışmalı ve hedefini aklından çıkarmamalı. Onun için hala iyi bir sezon olabilir. Bunu aklında tutmalı.' dedi.

18 Eylül 2024 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Vincent Kompany'den Sacha Boey sözleri!
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belçikalı teknik adam, "Ne yazık ki kariyerimde birçok sakatlık yaşadım. Sonuçta kupalar ekim ya da kasım aylarında kazanılmıyor. Sacha Boey çalışmalı ve hedefini aklından çıkarmamalı. Onun için hala iyi bir sezon olabilir. Bunu aklında tutmalı." dedi.

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sacha Boey'un menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.

  • BayernMünih
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