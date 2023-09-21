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Spor

Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı için tribünde

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe-Nordsjaelland mücadelesini tribünden takip etti.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı için tribünde
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe-Nordsjaelland müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ayağının tozuyla görevine başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımın yeni teknik patronu olduğu açıklanan İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ilk maçında oynanan Fenerbahçe - Nordsjaelland mücadelesini takip etmek için Ülker Stadı'na geldi.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Balkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile Vincenzo Montella beraber protokol tribününden izledi.

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