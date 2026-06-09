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  • Vincenzo Italiano, eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi istiyor! Transferde son karar Domenico Tedesco'nun
Spor

Vincenzo Italiano, eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi istiyor! Transferde son karar Domenico Tedesco'nun

Teknik direktörün belli olmasının ardından Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi Beşiktaş'a transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ9 Haziran 2026 Salı 11:35 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano, eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi istiyor! Transferde son karar Domenico Tedesco'nun
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Beşiktaş'ta teknik direktör probleminin çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi Beşiktaş'a transfer etmek istiyor.

Como'nun da takibinde olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile eski teknik direktörü arasındaki ikili ilişkinin transferde fark yaratabilecek unsurlardan biri olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Cambiaghi, Italiano yönetiminde Bologna'da toplamda 62 maçta forma giymiş, 5 gol - 10 asistlik performans sergilemiş ve İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.

KARAR TEDESCO'DAN

Cambiaghi için son kararı Bologna'nın çiçeği burnundaki teknik direktörü Domenico Tedesco'nun vereceği belirtildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 11 milyon euro karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Cambiaghi'nin Bologna ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla 42 resmi maça çıkan Cambiaghi, 4 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.

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