Geçtiğimiz sezon hedeflerinden hayli uzak kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Yeni hoca için ince eleyip sık dokuyan Siyah-Beyazlılar, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano isminde mutabık kaldı. Çizme basınına göre, 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, Beşiktaş'tan senelik 6 milyon euro maaş alacak. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile beklentilerin uzağında bir sezon geçiren tecrübeli hocanın, Beşiktaş'a gelmek için Avrupa'nın dev kulüplerini geri çevirdiği ortaya çıktı.

MALİ SEBEPLER ÖN PLANDA

Bologna Teknik Heyet Sorumlusu Giovanni Sartori, Vincenzo'nun ayrılığıyla ilgili, "Napoli'ye gitmek için sözleşmesini feshetti. Şahsen, iki çok başarılı yılın ardından bizimle devam etmesini umuyordum" dedi. Ancak Vincenzo, Beşiktaş'ın yaptığı teklif sonrasında fikrini değiştirdi. Sportquotidiano'ya göre bu karar mali sebeplerden dolayı. Benfica'nın, Mourinho'nun ayrılığı nedeniyle Italiano'ya teklif götürdüğü aktarıldı.

Vincenzo Italiano, Bologna ile 1 kez İtalya Kupası'nı kazandı. 48 yaşındaki teknik adam, Bologna'da toplamda 107 maça çıkarak 1.59 puan ortalaması yakaladı.