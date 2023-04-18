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Spor

Vincenzo Montela: Önemli bir maça çıkacağımızı biliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

IHA18 Nisan 2023 Salı 12:40 - Güncelleme:
Vincenzo Montela: Önemli bir maça çıkacağımızı biliyoruz
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Süper Lig'deki durumlarını değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Maçtan maça gitmemiz gereken önemli bir periyot bizi bekliyor. Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sürdüren mavi-lacivertli ekip, ısınmayla başladığını antrenmanı; koşu, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

"ÖNEMLİ BİR PERİYOT BİZİ BEKLİYOR"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın hayallerinin peşinden koşacağını söyledi.

Montella, "Geçmiş maçlarla alakalı konuşmayı sevmiyorum ancak önemli bir galibiyet elde ettik. Bir dahaki maç bizim için çok daha önemli. Önemli bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Maçtan maça gitmemiz gereken önemli bir periyot bizi bekliyor. Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada olduğumuz için de istediğimiz hayallerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Montella, yarın ve pazar günü iki önemli maç yapacaklarını iki karşılaşmadan da puanlar almak istediklerini dile getirdi.

KEVİN RODRİGUES: "GAYET İYİ HİSSEDİYORUZ"

Başarılı savunmacı Kevin Rodrigues ise deplasmandan puan almak için çalıştıklarını belirterek, "Şu anda gayet iyi hissediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada kalabilmek için. Zor bir maç olacak. İyi oynayan bir takıma karşı oynamaya gidiyoruz. Deplasman her zaman komplike gözükebilir ama biz elimizden geleni yapmak için oraya gideceğiz" şeklinde konuştu.

Cherif Ndiaye de her mücadeleye çok sıkı hazırlandıklarını aktardı.

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