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  • Vincenzo Montella: 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık
Spor

Vincenzo Montella: 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, "Seyri ve atmosferi güzel bir maçtı. Türk futbolu adına güzel maçtı. 10 kişi kaldık, uzun süre eksik oynadık. Futbolcularımı tebrik ederim. 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık. Galatasaray'da seviye yükseldi. Giren futbolcular, ne kadar değerli olduklarını gösterdi. 10 kişi böyle bir rakibe karşı puan almak önemliydi." dedi.

Hedeflerinin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Hedefimiz her zaman aynı, kendi çıtamızı yükselteceğiz. En iyisini yapmak ve kendimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

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