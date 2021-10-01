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Spor

Vincenzo Montella: 4 maçlık serüveni iyi tamamladık

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2021 Cuma 22:56 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 22:58
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Montella, "Çok mutluyum. 4 maçlık bir serüveni iyi tamamladık. Hem futbolcularımı kutlamak istiyorum, hem de kulübümüzü. Her türlü imkanı bize sunuyorlar ve futbolcularımız da canla başla mücadele veriyor. Mutluyuz, izne çok mutlu gidiyoruz." dedi.

Maçta güzel bir gol atan Vargas'a değinen İtalyan hoca, "Vargas hak ettiği, mükemmel bir gol attı. Fiziksel olarak da çok önemli bir performans gösteriyor. O da çalışmalarının karşılığı" diye konuştu.

Yüzünde yaralar olan Montella, "Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı." ifadelerini kullandı.

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