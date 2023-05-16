Vincenzo Montella: Adana Demirspor'da mutluyum

Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi basınından Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ TANIDIM"

"Adana Demirspor ile bu sezon kesinlikle daha iyi bir grafik yakaladık. Sezon başı takımla kamp yapma fırsatımız oldu ve ben de ligi artık daha iyi tanımaya başladım. Ligde oldukça değerli bir sıradayız ve Avrupa için mücadele ediyoruz. Bizim için oldukça tatmin edici bir sezon."

"KUPADA FENERBAHÇE KAZANMALI"

"Türkiye Ligi'nden Avrupa'ya 3 takım gittiği için 4. sıradaki takımın Avrupa'ya gitmesi için Türkiye Kupası'nı ligde ilk 3 sırada bulunan bir takımın kazanması gerekiyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı alması bizim işimize gelecektir."

"PIRLO BENİM ARKADAŞIM"

"Fatik Karagümrük'te teknik ekipte ve takımda çok fazla İtalyan isim bulunuyor. Andrea Pirlo ile olan ilişkilerim harika düzeyde, onu arkadaşım olarak görüyorum. O da çok iyi bir sezon geçiriyor, özellikle sezonun ikinci devresinde."

"DEPREM ŞEHRİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Bir teknik direktörün hayatı her şehirde aynıdır. Hayatımızı antrenman sahası, birkaç restorant ve otel arasında geçiririz. Adana'da hepimiz çok mutluyuz, buranın çok güzel bir iklimi var. Yaşadığımız tek zorluk deprem sonrası oldu. İnsanların yaşadıkları çok sarsıcıydı. Son birkaç ayımız gerçekten zor geçti ancak şanslıyız ki idman sahamız hasar görmedi."

"TÜRKİYE'Yİ DAHA KÖTÜ BEKLİYORDUM"

"Türkiye Ligi beklediğimden çok daha iyi bir lig, açıkçası daha kötüsünü bekliyordum. Buradaki oyuncular belki kariyerlerinin zirvesinde değiller ancak iyi oyuncular. Örneğin Galatasaray'da Icardi, Mertens, Oliveira, Zaniolo gibi isimler oynuyor. Türk Ligi, İtalya'dakinden çok daha az taktiksel ancak kesinlikle bazı ilginç fikirler barındırıyor."

"STADYUMLAR ÇOK ETKİLEYİCİ"

"Türkiye'deki stadyumların atmosferleri size müthiş duygular hissettiriyor. İtalya'dakinden bile daha büyük bir tutku var belki de burada. Tribünler, oyunu çok iyi hissediyorlar ve fazlasıyla dahil olmaya çalışıyorlar. Adana'da çok fazla insan var ve bize çok yakın davranıyorlar. Bu önemli bir şey çünkü bu oyunu seyirciler olmadan oynadığınızda hiçbir anlam ifade etmiyor. Buradaki insanlar bize karşı çok saygılı. Tabii ki şehirde tanınıyorum ancak hayatımı da normal bir şekilde yaşayabiliyorum."

"BALOTELLI İLE ARAM ÇOK İYİ"

"Mario Balotelli ile aramda çok iyi bir ilişki var, hala konuşuyoruz. Son yaşanan olaylar farklı bir algı yaratasa da geçtiğimiz sezon bana ve başkana ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Son dönemde bir anlaşmazlık oldu ve takımı onun yokluğuna göre hazırlamaya başlamıştım."

"SÖZLEŞME UZATIR MIYIM BİLMİYORUM"

"İtalya'dan bu kadar uzak kalmak tabii ki zor. Ailemi çok özlüyorum ama sonuçta bu bizim işimiz. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve kulüpte devam edip etmeme kararını gözden geçiriyorum. Benim için beni heyecanlandıracak bir yerde çalışmak her zaman önemli olmuştur. Yine de burada devam etme ihtimalini kesinlikle çöpe atmıyorum. Burada mutluyum, kulübün sağlam bir yapısı var ve başkanın güçlü idealleri var. Şu an lige konsantre olma vaktı."

"OLYMPIAKOS ÇOK GÜÇLÜ BİR KULÜP"

"Olympiakos ile herhangi bir görüşmem olmadı ancak kesinlikle güçlü bir Avrupa kulübü olduğunu söyleyebilirim. Şu anda benim böyle bir ihtimali değerlendirmem gereksiz olur."