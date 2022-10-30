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Spor

Vincenzo Montella: Ağzımızda acı bir tat var

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA30 Ekim 2022 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Ağzımızda acı bir tat var
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, 2-0 öne geçtikleri maçta skor avantajını koruyamadıklarını belirtti.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kusursuz bir futbol oynadıklarını belirterek, "Tabii ki ağzımızda acı bir tat var. Çünkü 2-0 öne geçmiştik. Sıcağı sıcağına analiz ettiğimizde takımımızın ilk yarıyı muazzam bir futbolla bitirdiğini söyleyebilirim." dedi.

Maçı koparacak çok sayıda pozisyon yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ifade eden Montella, "İlk yarı rakibe neredeyse hiçbir şey bırakmadık. İkinci golü de atabilirdik. Futbol böyle bir oyun. Organize takımlara karşı eğer oyunu kapatmazsanız, kaybetme riskiniz de oluyor. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Skor 2-1 olduktan sonra da gol atıp maçı koparabilirdik. Rakibi tebrik etmek istiyorum. Onlar da sonuna kadar inandı." diye konuştu.

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