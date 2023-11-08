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Spor

Vincenzo Montella: Arda Güler bizim geleceğimiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler hakkında İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik direktör, yetenekli oyuncu hakkında 'Arda Güler bizim geleceğimiz. Parlak bir geleceği olacağına eminim, mükemmel bir yetenek.' dedi.

8 Kasım 2023 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Arda Güler bizim geleceğimiz
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Real Madrid'in antrenman tesislerini ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanyol devinde forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu.

"ARDA BİZİM GELECEĞİMİZ"

İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan Montella, "Sakatlıkları konusunda endişeli değilim, Arda Güler bizim geleceğimiz. Parlak bir geleceği olacağına eminim, mükemmel bir yetenek. Bu yüzden onu Madrid'de ziyaret etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜ

Real Madrid antrenmanını ziyaret eden Montella, Carlo Ancelotti ile fikir alışverişinde bulunmuş ve Arda Güler hakkında bilgi almıştı. Montella, antrenman sonrasında ise Arda Güler ile bir araya gelmişti.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

TFF'den yapılan açıklamada; Vincenzo Montella'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Braga maçını tribünden izleyeceği ve hem Arda Güler'i hem de Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı takip edeceği kaydedildi.

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